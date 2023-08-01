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    Более 70 % зачисленных в первые классы детей выбрали обучение на госязыке

    1 Августа 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в 1 класс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Прием документов продолжался 4 месяца – с 1 апреля до 1 августа. За это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся.

    70,7% детей выбрали обучение на государственном языке. Прием документов осуществлялся через электронное правительство еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.

    Высокие показатели по приему детей в 1 класс зафиксированы в г. Шымкенте (99,3%), Павлодарской (97,6%), Восточно-Казахстанской (96,6%) областях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
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