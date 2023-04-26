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    Более 70 улиц планируют отремонтировать в Астане

    26 Апреля 2023, 19:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С наступлением теплых благоприятных дней в столице возобновили ремонтно-строительные работы на дорогах. В этом году в городе планируется отремонтировать более 70 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В 2023 году планируется провести работы по среднему ремонту 72 улиц общей протяженностью 54,3 км, 44 из них - центральные улицы протяженностью 40 км, 28 расположены в жилых массивах города.

    Так, будут отремонтированы проспект аль-Фараби на участке от моста Алаш до ул.Пушкина, ул.Валиханова от пр.Богенбай батыра до ул.Кравцова, пр Ш. Кудайбердиулы от ул.Мустафина до пр.Кошкарбаева, мост «Тулпар», пр.Туран от ш.Коргалжын до ул.Сарайшык, и др.


    Также в числе запланированных работ - ямочный-маршрутный ремонт, обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов.

    Кроме того, в текущем году в столице будут строить 31 улицу протяженностью 13 км. Завершатся в полном объеме работы по четырем улицам, по 19 – продолжатся, по еще восьми только начнут.

    Также в этом году откроют автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Он позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.

    Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой. Начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода. Проект рассчитан на 2 года. В конце 2024 планируется обеспечить проезд.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Строительство Дороги
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