Более 70 улиц планируют отремонтировать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С наступлением теплых благоприятных дней в столице возобновили ремонтно-строительные работы на дорогах. В этом году в городе планируется отремонтировать более 70 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В 2023 году планируется провести работы по среднему ремонту 72 улиц общей протяженностью 54,3 км, 44 из них - центральные улицы протяженностью 40 км, 28 расположены в жилых массивах города.

Так, будут отремонтированы проспект аль-Фараби на участке от моста Алаш до ул.Пушкина, ул.Валиханова от пр.Богенбай батыра до ул.Кравцова, пр Ш. Кудайбердиулы от ул.Мустафина до пр.Кошкарбаева, мост «Тулпар», пр.Туран от ш.Коргалжын до ул.Сарайшык, и др.

Также в числе запланированных работ - ямочный-маршрутный ремонт, обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов.

Кроме того, в текущем году в столице будут строить 31 улицу протяженностью 13 км. Завершатся в полном объеме работы по четырем улицам, по 19 – продолжатся, по еще восьми только начнут.

Также в этом году откроют автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Он позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.

Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой. Начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода. Проект рассчитан на 2 года. В конце 2024 планируется обеспечить проезд.