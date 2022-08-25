Более 70 уголовных дел заведено за рекламу и пропаганду наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закладчики наркотиков, как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, работают исключительно через интернет. С начала года выявлено и заблокировано свыше 1 тыс. 600 таких интернет-ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашими специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала года выявлено и заблокировано свыше 1 тыс. 600 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 153 уголовных дела. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 76 уголовных дел», - сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что, несмотря на принимаемые меры, проблема распространения наркотиков через интернет остается открытой.

По данным МВД, в стране отсутствует законодательное закрепление обязательной идентификации администраторов интернет-ресурсов. Поэтому заблокированные наркосайты продолжают работать под измененными электронными ссылками (зеркальные сайты, «луковицы» и другие). Кроме того, зачастую их доменные зоны расположены в других странах. Техническая возможность блокировки таких сайтов вовсе отсутствует. Также не регламентирован механизм открытия и использования третьими лицами банковских карт и электронных «кошельков».



