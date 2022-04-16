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    Более 70 тыс. тонн топлива выделено для посевной кампании аграриям СКО

    16 Апреля 2022, 17:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков в своем выступлении на встрече с населением Северо-Казахстанской области сообщил, что в январе т.г. в соответствии с поручением Главы государства приказом Министерства сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    Кроме того, в части поручения Главы государства по реформированию рынка горюче-смазочных материалов планируется принять следующие меры:

    - обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов;

    - создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей – на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тыс. тонн и на базе АО «КТЖ» в объеме 50 тыс. тонн;

    - принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на шесть месяцев.

    Также в ходе встречи Болат Акчулаков отметил, что для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива по цене 212 тыс. тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе для Северо-Казахстанской области предусмотрено 71 тыс. тонн дизельного топлива или практически пятая часть от всего объема по стране.

    В настоящее время в части реформирования рынка сельхозтоваропроизводителей прорабатываются такие меры, как:

    - создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ;

    - внедрение электронно-информационной системы для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах или у ресурсодержателей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана Минэнерго РК Топливо
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