Более 70 тонн продукции представили аграрии на ярмарке в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 96 сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области представили на прошедшей ярмарке в Кокшетау более 70 тонн продукции на сумму 69,6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На центральной площади города Кокшетау шумно и многолюдно. Несмотря на непогоду, горожане спешат сюда, чтобы приобрести натуральную продукцию отечественных производителей по ценам ниже рыночных на 10-15%. На сельскохозяйственную ярмарку прибыли лучшие сельхозтоваропроизводители Аккольского, Атбасарского, Бурабайского, Зерендинского, Биржан сал, Сандыктауского, Шортандинского, Целиноградского районов Акмолинской области и города Кокшетау. Также здесь представлена продукция АО «СПК Кokshe».

Ярмарку посетил и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, который узнал мнение горожан о ценах и сам прошелся по рядам.

«Несмотря на сложные погодные условия, сегодня надо поблагодарить всех наших районных сельхозтоваропроизводителей, которые приехали сюда, в областной центр. Это наша первая ярмарка. Настроение в целом, несмотря на холод и ветер, хорошее. Привезли сегодня очень много видов продукции. Представлены 96 товаропроизводителей. Только мясной продукции у нас более 20 тонн, молочной продукции более 5 тонн. Цены, сами видите, ниже на 10-15 %, чем на рынке», - отметил глава региона и поздравил православных жителей области с праздником Пасхи.

Заместитель акима Атбасарского района Алий Бегалинов отметил, что их район участвует в ярмарках на постоянной основе. Вот и на этот раз они привезли в областной центр мясную и молочную продукцию, масло подсолнечное, макаронные изделия, картофель, капусту, муку.

«Все, что производит наш район, мы привозим на ярмарку. Торгуем только по тем ценам, которые нам доводит областное управление сельского хозяйства. Цель этих ярмарок – стабилизировать цены на рынке, снизить их для потребителя. Это правильное решение. Мы тоже с этой целью проводим ярмарки у себя в районе. Люди очень активно участвуют в них», - сказал замакима.

«Мы постоянные участники ярмарок. Везем КРС, баранину, свинину. Все для народа и все из аулов. ТОО у нас нет, мы в основном привлекаем частников, которые держат хозяйство, чтобы они могли реализовать продукцию. Наиболее востребована молочная продукция и мясо. Нас в Кокшетау уже знают, и когда видят, что приехал Шортандинский район, спешат к нам за мясом», - отметила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Шортандинского района Гульмира Коркотко.

А вот пасечник со стажем - предприниматель из Бурабайского района Александр Проценко привез на ярмарку продукты пчеловодства.

«Участвую в ярмарках и у нас в Бурабайском районе, и в Астане, и в Кокшетау. У меня своя пасека, держу порядка 60 семей. Сегодня привез мед - донник, разнотравье, гречишный, есть также вся линейка пчеловодства – прополис, пыльца и т.д. Даже делаем восковые свечи. К сожалению, люди плохо ориентируются в продукции пчеловодства, считая, что пчелы - это только мед. Обо всех остальных продуктах мало информированы», - рассказал пасечник.

Совет Мухамеджанов посещает каждую ярмарку вместе со своей супругой. Вот и сейчас они приобрели продукты в павильоне АО «СПК Кokshe». Пенсионер отметил, что цены на ярмарке гораздо ниже, а мясо качественней.





«Всегда жду ярмарку по-особенному, как только вижу объявление, сразу иду сюда. Цены немного дешевле, чем на рынке. Такие ярмарки нам, пенсионерам, очень помогают. А то у нас пенсия и так небольшая, а тут на 10-15% дешевле. Хотелось бы сказать спасибо государству!» - добавил еще один посетивший ярмарку пенсионер Бахыт Абилов.

Кстати, еще до начала ярмарки Акмолинский филиал Национального центра экспертизы проверил привезенную продукцию на соответствие качеству.

«Мы прошли по рядам и проверили всю продукцию. Если экспресс-методом, то сразу выдавался документ, что она соответствует нормам. Проверяли на содержание нитратов, на яйца гельминтов, делали бактериологическое исследование. Что-то было отобрано, когда будут результаты, выдадим на руки протокол. Также люди могут подойти, написать заявление и сдать пробы на любую продукцию, какую пожелают», - пояснила лаборант-бактериолог Анна Боровякова.

Всего в ярмарке приняли участие 96 сельхозтоваропроизводителей региона, которые представили более 70 тонн продукции на сумму 69,6 млн тенге. Жители и гости города приобрели свыше 40 наименований продуктов питания местных производителей.

Аграрии области привезли 25 тонн мясных и колбасных изделий, 1,5 тонны свежей рыбы, 125 тысяч штук яиц, порядка 6,3 тонн молока и молочной продукции, более 5,5 тонн муки, 17,5 тонн картофеля, порядка 2 тонны овощей и другой продукции.

Горожан порадовали не только цены, но и концерт, подготовленный силами работников культуры участвующих в ярмарке районов.











