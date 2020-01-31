Более 70 судей наказали в 2019 году за дисциплинарные нарушения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, презентуя проект судебного справочника на сайте организации, рассказал о ситуации с кадрами в судебной системе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По судейским кадрам и численности судей: в среднем 10% вакансий у нас. Движения кадров – тоже интересные данные. В 2018 и 2019 годах очень мало было вновь назначенных (судей - прим. авт). Почему? Потому что в это время мы меняли всю систему отбора и продвижения кадров. Поэтому мало было принято», - сказал Жакип Асанов на расширенном заседании казахстанских судей по итогам 2019 года.

По его словам, по собственному желанию в последнее время судьи увольняются гораздо реже.

«В 2017 году был пик увольнений по собственному желанию. Причин две: маленькая зарплата и аномальная нагрузка. Я разговаривал со многими уволенными по собственному желанию, лично звонил им и спрашивал, в чем причина. Тем, кто хорошо работали. В 2019 году всего 26 (уволились по собственному желанию - прим. авт)», - отметил глава Верховного суда.

«Касательно судей, уволенных по отрицательным мотивам. Как я уже говорил, в прошлом году уволено столько судей по отрицательным мотивам, сколько за четыре предыдущих года вместе взятых», - добавил судья.

Сказал Ж. Асанов и несколько слов о дисциплинарной ответственности.

«В 2019 году наказано без увольнения 72 судьи. Мы взяли курс на то, чтобы с одной стороны повысить независимость судьи, а независимость не может идти рядом с безответственностью. Поэтому, независимость даем. Много чего из полномочий председателей судов мы убрали. В то же время мы повышаем личную ответственность каждого судьи», - заключил он.