Более 70 судебных исполнителей привлекли к ответственности прокуроры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 170 злостных алиментщиков задолжали своим детям 166,3 млн тенге. Такие данные приводит областная прокуратура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, вопрос невыплаты алиментов стал одним из основных на межведомственном совещании с участием госорганов. В регионе получателями алиментов являются 7 933 ребенка и семь престарелых родителей.

В облпрокуратуре отметили, что пассивность отдельных судоисполнителей способствует росту задолженности, уклонению должников от уплаты алиментов, что ущемляет права несовершеннолетних детей.

«За ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей прокурорами к различным видам дисциплинарной ответственности привлечен 71 судебный исполнитель. К уголовной ответственности - восемь злостных алиментщиков. По 14 уголовным делам осуществляется досудебное расследование. К административной ответственности привлекли 98 должников, из них в отношении 52 применен арест, к 46 - штраф. В отношении 69 должников приняты меры по приостановлению водительских прав», - сообщили в пресс-службе.

Еще 95 алиментщиков объявили в розыск. Из них местопребывание 42 установили, по остальным завели розыскные дела.

«В производстве судебных исполнителей находятся 28 853 документа о взыскании в доход государства на сумму 10,3 млрд тенге. Работа по взысканию задолженности требует слаженной работы всех уполномоченных и государственных органов. Судоисполнители пополнили бюджет путем взыскания 1,7 млрд тенге. Мерами прокурорского реагирования в госдоход взыскана сумма в размере 120,6 млн тенге», - добавили в пресс-службе.