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    Более 70 случаев торговли людьми выявили в Казахстане

    7 Ноября 2022, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане зарегистрировано 76 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди этих преступлений 5 - за занятие проституцией, 9 – за продажу несовершеннолетних, 7 – за привлечение несовершеннолетних к занятию проституцией, 14 – за торговлю людьми и 41 дело - за организацию притонов.

    К примеру, задержана преступная группа из 11 человек. На протяжении длительного времени она занималась продажей девушек, в том числе несовершеннолетних, с целью сексуальной эксплуатации в Шымкенте, Таразе и Туркестане.

    «В ходе расследования установлено, что молодых девушек вербовали в разных городах Казахстана через знакомых и социальную сеть «ВКонтакте». Им предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием, изъятием документов вовлекали в занятие проституцией, в последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков – мефедрона», - сказал спикер во время онлайн-брифинга.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК
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