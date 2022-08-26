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      Образование

    Более 70 млн тенге выделили на специальные учебники в Карагандинской области

    26 Августа 2022 11:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области быделено 76,6 млн тенге на приобретение специальной литературы для детей с нарушением зрения и ителлекта. На эти средства было закуплено более 15 тыс. учебников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вопросы обучения особенных детей были рассмотрены на онлайн-встрече родителей с акимом области и профильных ведомств.

    По словам руководителя управления образования Гульсум Кожахметовой, решен вопрос с учебниками для детей с нарушениями зрения и интеллекта. На предыдущей встрече родители особенных детей поднимали эту проблему.

    «В этом году выделено 76,6 млн тенге на приобретение учебников для детей с нарушениями зрения и интеллекта. Это позволило приобрести 15 200 экземпляров необходимых книг», - сказала Гульсум Кожахметова.

    Еще один острый вопрос – нехватка педагогов со специальным образованием. Руководитель ведомства заверила, что проблема поэтапно решается. Для этих целей в этом году были выделены средства на курсы обучения педагогов и родителей по взаимодействию с детьми-аутистами.

    На онлайн-встрече родителей интересовало, когда откроется Центр поддержки детей с аутизмом. В управлении образовании области сообщили, что на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 70%. Что касается материально-технического оснащения центра, уже закуплены мебель и оборудование. С детьми в новом центре будут работать пять дефектологов, три психолога, и логопед. Все педагоги прошли специальное обучение. Открытие центра ожидается в конце сентября.


    Фото: thumbs.dreamstime.com

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
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