Более 70% личного состава Вооруженных Сил Казахстана прошло ревакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанской армии продолжается ревакцинация от COVID-19. Прививку от коронавируса в Вооруженных Силах на сегодня получили 70,6 процентов военнослужащих и представителей гражданского персонала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию в военных поликлиниках и городских лечебных учреждениях по месту прикрепления. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений – в пунктах постоянной дислокации.

Кроме того, Главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях воинских частей. Это удобно для военнослужащих и гражданского персонала, которые могут пройти процедуру без отрыва от служебной деятельности.