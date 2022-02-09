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    Более 70% личного состава Вооруженных Сил Казахстана прошло ревакцинацию

    9 Февраля 2022, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанской армии продолжается ревакцинация от COVID-19. Прививку от коронавируса в Вооруженных Силах на сегодня получили 70,6 процентов военнослужащих и представителей гражданского персонала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию в военных поликлиниках и городских лечебных учреждениях по месту прикрепления. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений – в пунктах постоянной дислокации.

    Кроме того, Главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях воинских частей. Это удобно для военнослужащих и гражданского персонала, которые могут пройти процедуру без отрыва от служебной деятельности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Армия Коронавирус в РК Вакцинация Минобороны РК Вооруженные силы
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