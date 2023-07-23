Более 70 км дорог отремонтируют в Караганде в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До конца 2023 года в Караганде обещают привести в порядок 72 километра дорожного полотна. Основной акцент в этом году сделают на асфальтировании грунтовых дорог частного сектора. Асфальт появится на 50 улицах Михайловки, поселка Берлин, Федоровки и в других частях города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большая работа по реконструкции дорог города в этом году делается на улице Космонавтов. Проект рассчитан на два года. Работы уже начаты на отрезке от проспекта Бухаржырау до улицы Вавилова. Подрядная компания ТОО «Kvintec construction» должна расширить дорогу до четырех полос.

Также проект реконструкции улицы Космонавтов предусматривает обустройство технических тротуаров и замену опор освещения. Вдоль ливневых каналов установят автономные очистные инженерные сооружения. Новые ливневки появятся на улице Вавилова, а также в районе Нефтебазы. Строительство 15 километров канализации на трех улицах позволит решить многолетнюю проблему подтопления дворов частных домов талыми водами.

«Также большой объем сейчас ведется в частных секторах. Это Михайловка, района Майкудук. Также ведутся работы по асфальтированию Новогородская. Завершены работы по среднему ремонту по улице Байкальская», - говорит заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды Григорий Ботнарь.

Помимо этого в Караганде запланирован средний ремонт автодорог по проспектам Республики – это улицы Гудермесская – Дюсмебекова, Шахтёров – это от Таттимбета до Республики, Н. Абдирова - малая сторона от ул. Гоголя до проспекта Назарбаева и на улицах Солнечной и Алиханова.