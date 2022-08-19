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    Более 70 казахстанских волонтеров работают в ООН

    19 Августа 2022 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 71 казахстанских волонтер работает в системе Организации Объединенных Наций, 42 из них – женщины. По словам министра информации и общественного развития РК Аскара Умарова, казахстанские волонтеры продемонстрировали свой профессионализм и получили высокую оценку со стороны ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партнером нашего форума является Программа добровольцев Организации Объединенных Наций. Сегодня в системе ООН работает 71 волонтер из Казахстана, 42 из них – женщины. Семь казахстанских волонтеров успешно трудятся в различных структурах ООН в Иордании, Кении, Турции и Таиланде в рамках Соглашения о партнерстве между нашим Министерством и Программой добровольцев ООН. Казахстанские волонтеры продемонстрировали свой профессионализм и получили высокую оценку со стороны ООН. Учитывая положительный опыт, мы продолжим работу в данном направлении», - сказал на форуме волонтеров министр информации и общественного развития Аскар Умаров.

    Глава ведомства отметил, что в 2020 году по инициативе Казахстана впервые был включен в текст резолюции Генеральной Ассамблеи ООН пункт о признании волонтерства мощным и универсальным инструментом реализации повестки дня в области устойчивого развития, которая была поддержана государствами-членами ООН.

    «Наряду с дальнейшим развитием волонтерства в стране мы занимаемся продвижением инициативы Главы государства о провозглашении Международного Года мобилизации добровольцев на различных международных диалоговых площадках. Уверен, что результаты нашего Центрально-Азиатского форума, в том числе создание Центрально-Азиатского хаба волонтеров также послужат этой цели во благо добрых дел и в целом будут способствовать развитию волонтерского движения», - добавил министр.

    В Нур-Султане проходит Центрально-Азиатский форум волонтеров. Для участия в форуме в Казахстан прибыли международные эксперты, представители НПО и волонтерских организаций из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также делегации из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #ООН #Общество #Волонтёрство #МИИР РК #Международная деятельность РК #Аскар Умаров
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