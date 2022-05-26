Более 70 инженеров, летчиков и медиков выпустит военный вуз Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В военном институте сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова прошел день открытых дверей для родителей курсантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в военном вузе обучается более 500 человек. В мае в ВИСВО выпустят 15 интернов военных медиков, в октябре планируется выпустить более 60 человек, в основном по инженерным и летным специальностям», - сообщили в институте.

Родителей ознакомили с учебно-материальной базой военного вуза, рассказали об условиях проживания, питания, особенностях службы и быта курсантов. С большим интересом они осмотрели учебные и методические кабинеты, лаборатории, оснащенные современным оборудованием, затем посетили курсантское общежитие и культурно-досуговый центр.

Заместитель начальника института подполковник Бекболат Жумабаев рассказал гостям о главных достижениях вуза и планах на будущее, отметив значимость семьи в жизни курсантов.

«Необходимость и важность взаимодействия вуза и семьи очевидны. Хотя большую часть времени курсант проводит в воинском коллективе в стенах учебного заведения, влияние родителей на него остается весомым. Когда педагоги и родители становятся единомышленниками, они согласованно решают все вопросы воспитания», − отметил он.

Офицеры управления воспитательной и идеологической работы особое внимание уделили обсуждению с родителями вопросов учебы, изучения индивидуально-психологических особенностей курсантов, поддержания дисциплины в воинском коллективе. Инициативная группа родительского комитета поблагодарила руководство института.



