Более 70 голов крупного рогатого скота погибло в Улытауской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Улытауской области от неизвестной эпидемии погибло более 70 голов крупного рогатого скота. Болезнь поражает только коров. Ветеринарные лаборатории Нур-Султана и Караганды сделали два разных заключения. Фермеры жалуются, что в результате разных заключений не было назначено соответствующего лечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Падеж был зарегистрирован в зимовке Коктабан в 320 км от Жезказгана. В Мибулакском сельском округе, самом крупном в области, насчитывается около 150 зимовок. Здесь разводят коров и лошадей.

«За месяц эпидемии погибло 64 голов КРС. Первый факт был зафиксирован 18 июня. Этот показатель может еще вырасти», - считают крестьяне.

Общие симптомы для всех заболевших коров проявляются в виде истощения. Они перестают есть, а у дойных коров пропадает молоко. В течение нескольких дней умирают. Болезнь поражает только крупный рогатый скот. Ветеринары из области и района взяли патолого-биологические пробы и отправили в Нур-Султан и Караганду. Диагноз неоднозначен. Одни сделали вывод, что животное было заражено инфекционным заболеванием - ринотрахитом, другие - клещом. Однако жители не хотят соглашаться с этими решениями.

«При забое кровь скота течет как вода. Если болезнь клеща, сразу можно увидеть. Я думаю, что это другая болезнь. Когда болезнь клеща, у коровы пропадает молоко и скот падает так, что вода стекает изо рта. Диагноз поставлен неправильно. Недавно они пришли, измерили температуру, взяли кровь. Отрубили голову умершей коровы. Сказали, что температура есть. Если это инфекционная болезнь, то она передается через корову теленку, а затем и человек может заразиться», - сказал руководитель крестьянского хозяйства Жеделбай Жанмайлов.

«По анализам по ринатрахиту на месяц ввели карантинные меры. Теперь мы сами питаемся этим коровьим молоком, продуктами, мясом. Что будет дальше с нами после месяца ограничения? Какие будут условия? Все, чего мы просим, чтобы люди, сидящие наверху, с пониманеим отнеслись к нам и помогли. 64 голов КРС, которые мы потеряли, оцениваем минимум в 25 млн тенге», - отметила сельчанка Клара Ахметова.

От этой болезни еще в 3 соседних зимовьях погибли около 10 коров. Для того, чтобы спасти оставшийся скот, сельчане обращались во все органы. Сейчас крестьяне делают соответствующие прививки и лечат больных животных препаратами, назначенными местным ветеринаром. Однако пока результата нет.

«Мы со своего кармана оплачиваем лечение скота. Один флакон препарата покупаем за 16 тыс. тенге. На лекарства мы потратили более 400 тыс. тенге», - добавила Клара Ахметова.

Крестьяне своими силами сжигали и хоронили трупы животных. Однако окрестности могильника не были ограждены. Дезинфекционные работы также не проводились.

«Глава государства призывает заниматься животноводством. Но занимаясь скотоводством, мы часто сталкиваемся с такой эпидемией. Если бы у нас был хороший ветеринар, врач, который помог бы нам в такие моменты, то нам больше ничего и не нужно было. Пусть поставят правильный диагноз», - сказал владелец крестьянского хозяйства «Жанмайлов Жанторе» Касымторе Даутбаев.

Про ситуацию в зимовке знает и местная власть. По словам главного ветеринара области, в обострении проблемы виноваты сами крестьяне. Первый случай гибели скота произошел 18 июня, владелец хозяйства сообщил ветеринару в начале июля. За это время болезнь успела распространиться.

«Никому ничего не сообщили. Болезнь была осложнена. Удивляюсь фермерам. Они молчали до тех пор, пока 60 голов не умерли. Этот человек, как будто ждал, пока заболевание не скосит столько КРС. Об эпидемии было объявлено через 18 дней после смерти первой коровы. Ему выделили лекарство. Он их проколол этим препаратом. Больные животные находятся на контроле ветеринарных врачей. Сейчас идет карантин. 30 дней будет длиться. Если скот погибнет, тогда еще продлим. Выполняем все мероприятия. Дезинфекция, прививки, лечение. Все эти мероприятия будут за счет государства. Материальная база, все дезинфицирующие средства, проведение дезинфекция скота - все это за наш счет. А данная болезнь не относится к той категории, которая предусматривает выплаты компенсации», - пояснил исполняющий обязанности руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по Улытауской области Толеген Рысбеков.

По словам местных жителей, населенные пункты, относящиеся к Мибулаку, уже 3-й год страдают от этой болезни. С тех пор в окрестных зимовьях погибло около 60 голов крупного рогатого скота. Не считая этих.