Более 70 детей погибли при ДТП с начала года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года зарегистрировано свыше 1,2 тыс. ДТП с участием детей, в которых более 70 из них погибли и порядка 1,5 тыс. получили ранения. Об этом сообщила на брифинге старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, 28 июня 2022 года на территории Карагандинской области на мосту через реку Нура по автомобильной дороге «пос. Нура – с. Жараспай» водитель автомобиля Honda Odyssey, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя погибли, а также девять пассажиров госпитализированы, из них семеро детей», - сказала Актоты Боранова.

В этот же день, согласно озвученным данным, на территории Западно-Казахстанской области на автомобильной дороге «Уральск – Атырау» водитель автомобиля Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля. В результате чего водитель и два пассажира погибли, из них один ребенок.

«В обществе должно быть жесткое неприятие к хамству на дорогах, браваде и лихачеству, вождению автомобиля в алкогольном или в наркотическом опьянении. Внутренняя дисциплина, уважительное отношение к закону и правам других людей – это нормы, к которым казахстанское общество должно стремиться и соответствовать», - резюмировала Актоты Боранова.

Фото: media.az