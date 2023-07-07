Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 70 человек пострадали в столкновении автобусов в Нью-Йорке

    7 Июля 2023, 09:47

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Несколько десятков человек получили ранения в результате столкновения автобуса в Нью-Йорке в ночь на четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Крупная авария произошла на Первой авеню и 23-й улице в Манхэттене, где столкнулись двухэтажный туристический автобус и автобус MTA.

    По словам заместителя начальника 1-го отделения скорой помощи Пола Хоппера, 36 человек были госпитализированы, а 35 получили помощь на месте. По словам Хоппера, ни одна из травм не была признана опасной для жизни - это порезы, царапины, травмы головы и шеи, переломы. Водитель туристического автобуса был также доставлен в больницу для осмотра.

    Заместитель начальника Пожарного департамента Нью-Йорка Кевин Мерфи сказал, что спасатели на месте ДТП установили несколько лестниц и использовали веревки, чтобы спустить некоторых раненых из-за повреждения выходов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Происшествия США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водители смогут анонимно обратиться к полицейским Атырау в чате Telegram
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Пятилетнего ребенка сбил водитель авто в Кокшетау
    Водителя мотоцикла осудили за смерть пассажира в Костанайской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане