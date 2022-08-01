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    • Более 70% будущих первоклассников выбрали обучение на казахском языке

    1 Августа 2022 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в первый класс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Прием документов продолжался целых четыре месяца – с 1 апреля до 1 августа. По данным Минпросвещения, за это время казахстанцы подали около 400 тыс. заявлений. Больше 70% детей выбрали обучение на государственном языке.

    Процедура приема заявлений была автоматизирована, и родители имели возможность подавать документы как в традиционном, так и в онлайн-формате. 80% заявок было подано в электронном виде.

    «До начала учебного года остался один месяц. Теперь школы приступят к качественной подготовке и организации учебного процесса, формированию класс-комплектов. Организационных моментов более чем достаточно, и последний месяц лета будет эффективно использован школами. Больше всего первоклашек отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,6%), Улытауской (86,6%), Мангистауской (86,2%), Жамбылской областях (80,4%) «, – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.


    #Образование #Минпросвещения РК
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