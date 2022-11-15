Более 7 тысяч педагогов потребуется в столичных школах к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования столицы Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития сообщил, что школам Астаны к 2025 году потребуется 7,5 тысяч учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается педагогических кадров то, до 2025 года нам потребуется 7,5 тысяч педагогов. Это с учетом «комфортных школ», с учетом тех, кто предпенсионного возраста и тех, кто работает в две смены. Мы уже сделали расчеты, в этом году акимат выделил тысячу грантов. Еще есть потребность по дошкольному обучению, там 35% преподавателей с непрофильным образованием работают», – сказал Касымхан Сенгазыев.

По его словам, в настоящее время уже увеличено количество грантов на обучение педагогов для дошкольного образования, технического и профессионального образования.

Касымхан Сенгазыев также сообщил, что управление проводит мониторинг педагогических колледжей столицы по 18 индикаторам. По части индикаторов работа колледжей приведена в соответствие с требованиями, полностью эта работа будет завершена к 1 мая 2023 года.

На заседании также обсуждался ход работы по реализации национального проекта «Комфортная школа». В своем выступлении руководитель управления сообщил, что в рамках проекта «Комфортная школа» в Астане построят школы общей вместимостью 90 тысяч учеников при обучении в две смены. Строительство этих школ начнется в 2023 году, в 2024-2025 годах их сдадут в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, всего в рамках проекта «Комфортная школа» в Казахстане создадут 800 тысяч ученических мест.



