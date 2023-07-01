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    Более 7 тысяч кустов конопли изъяли у сельчанина в Карагандинской области

    1 Июля 2023, 02:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 7291 куст конопли и 6 мешков высушенной марихуаны изъяли у сельчанина полицейские Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области установили, что житель одного из поселков Шетского района занимается выращиванием наркосодержащего растения.

    «30 июня по приезду на место следственно-оперативной группы факт подтвердился. На приусадебном участке частного дома 62-летнего местного жителя полицейские обнаружили настоящую плантацию похожих на наркосодержащие растения рода «конопля», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли 7291 куст данного растения. Также из подсобных помещений, расположенных на территории этого же частного дома, они изъяли 6 мешков и две бутылки с высушенной марихуаной.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 УК РК.

    Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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