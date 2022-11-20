Более 7 тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом

АСТАНА. АЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко озвучил промежуточные результаты голосования за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом, при загранучреждениях РК в 53 иностранных государствах образованы 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек. По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня (20 ноября т.г.) за рубежом завершили работу 10 участковых избирательных комиссий в таких странах, как Республика Корея, Япония, Пекин, Сингапур, Малайзия, Монголия, Гонконг, Шанхай, Таиланд, Индонезия, и проголосовало порядка 7,4 тысяч граждан Казахстана, что составляет 57,5% от зарегистрированных избирателей», - сказал Роман Василенко на брифинге в ЦИКе.

По его словам, работу продолжают 57 участков.

Общее число аккредитованных иностранных наблюдателей от 10 международных организаций и 35 иностранных государств составило 641 человек.

Кроме того, в мониторинге выборов принимают участие 264 иностранных журналиста.

«В период 17-21 ноября т.г. в Астане и Алматы открыты Центры содействия международным наблюдателям и представителям иностранных СМИ. Данные центры оснащены всем необходимым техническим оборудованием и являются площадками для работы международных наблюдателей и иностранных журналистов, прибывших в Казахстан для наблюдения за выборами, где они могут делиться своими мнениями и комментариями в формате брифингов и пресс-конференций», - заключил замминистра.

20-21 ноября на площадках данных центров ожидается проведение порядка 20 брифингов с участием представителей делегаций международных организаций ШОС, ОИС, СВМДА, ОТГ, ПА ОДКБ, Тюркской Академии и иностранных государств.



