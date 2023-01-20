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    Более 7 тысяч исторических документов привезли в РК в 2022 году

    20 Января 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году специалисты привезли из-за рубежа в Казахстан более 7 тысяч документов. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря продолжающимся научно-реставрационным работам и археологическим исследованиям музейные фонды постоянно пополняются новыми экспонатами. К примеру, только в прошлом году было проведено 18 археологических исследований, реконструировано около 30 памятников», - сказал Асхат Оралов на коллегии ведомства.

    Кроме того, по его словам, в прошлом году работники архивов привезли в страну более 7 тысяч исторических документов из-за рубежа с целью инвентаризации. Ценные бумаги содержат информацию об истории Казахстана, с ними сейчас работают отечественные историки и ученые. Документы были привезены из стран Европейского Союза, таких как Венгрия, Германия и Италия.

    «Очевидно, что в этих документах достаточно ценных данных, отражающих нашу историю», - заключил глава Минкульта.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    История Казахстана Минкультуры
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