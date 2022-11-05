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    Более 7 тыс. казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи

    5 Ноября 2022, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению в пилотном режиме информационной системы «Цифровая карта семьи» (далее – ЦКС) с 1 сентября текущего года 36 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 7 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

    В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат:

    соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;
    соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
    соцвыплату на случай потери работы;
    соцвыплату по потере кормильца;
    пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
    пособие по инвалидности;
    пособие многодетным семьям;
    пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
    адресную социальную помощь.

    «При установлении права на получение мер господдержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя

    «Меры государственной поддержки в проактивном формате посредством ЦКС назначены уже более 7 тыс. граждан «, - сообщили ведомстве.

    Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

    «На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей», - отмечают в Министерстве.

    Этапы реализации проекта:

    - с 1 сентября текущего года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

    - с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

    - с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

    - с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

    Как подчеркнули в Минтруда, необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414 в целях исключения риска мошенничества.


    Социальная поддержка Минтруда РК Цифровой Казахстан Соцвыплаты
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