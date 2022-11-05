Более 7 тыс. казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению в пилотном режиме информационной системы «Цифровая карта семьи» (далее – ЦКС) с 1 сентября текущего года 36 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 7 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат:

соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

соцвыплату на случай потери работы;

соцвыплату по потере кормильца;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

адресную социальную помощь.

«При установлении права на получение мер господдержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя

«Меры государственной поддержки в проактивном формате посредством ЦКС назначены уже более 7 тыс. граждан «, - сообщили ведомстве.

Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

«На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей», - отмечают в Министерстве.

Этапы реализации проекта:

- с 1 сентября текущего года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

- с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

- с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

- с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Как подчеркнули в Минтруда, необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414 в целях исключения риска мошенничества.



