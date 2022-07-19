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    Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года

    19 Июля 2022, 18:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за шесть месяцев 2022 года исполнен на 106,4 %. При плане 6 718,0 млрд тенге поступило 7 150,1 млрд тенге с перевыполнением на 432,2 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2 281,0 млрд тенге или в 1,5 раза. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    «При плане 6 718,0 млрд тенге поступило 7 150,1 млрд тенге с перевыполнением на 432,2 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2 281 млрд тенге или в 1,5 раза», - сообщили в ведомстве.

    Пресс-служба КГД уточнила, что поступления составили:

    - Республиканский бюджет исполнен на 100,8 % (при плане 4 762,9 млрд тенге поступило 4 800,5 млрд тенге с перевыполнением на 37,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,6 раза или на 1 722,5 млрд. тенге.

    - Местный бюджет исполнен на 120,2 % (при плане 1 955,1 млрд тенге поступило 2 349,7 млрд тенге, с перевыполнением на 394,6 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 31,2 % или на 558,4 млрд тенге.

    В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу на 676,4 млрд тенге или в 1,9 раза, экспортные таможенные пошлины на нефть на 408,4 млрд тенге или в 1,9 раза, НДС на товары внутреннего производства на 325,7 млрд тенге или в 1,7 раза, НДС на импорт из трех стран на 150,5 млрд тенге или на 40,8 %, НДС на импорт из стран ЕАЭС на 79,4 млрд тенге или на 19,5 % и налог на добычу полезных ископаемых на 70,9 млрд тенге или на 35,1 %.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Общество Налоги
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