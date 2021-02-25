Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 7 млрд тенге выплатил КФГД за первый день вкладчикам AsiaCredit Bank

    25 Февраля 2021, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» через АО «Евразийский банк», выбранный в качестве банка-агента, началась 24 февраля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу фонда.

    По состоянию на 25 февраля 2021 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов через банк-агент выплатил гражданам около 7,06 млрд тенге , что составляет 37% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка.

    Напомним, что для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» следует обратиться в любое отделение банка-агента и заполнить заявление на выплату. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении вместо вкладчика другого человека (представитель по доверенности, наследник, иной правообладатель), в банк-агент предоставляются: доверенность, свидетельство о праве на наследство или иные правоустанавливающие документы.

    Перед посещением отделения банка-агента КФГД рекомендует воспользоваться онлайн-сервисами на сайте АО «Евразийский банк» (https://eubank.kz/acb/): проверить сумму выплат, загруженность и режим работы отделения.

    Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www . kdif . kz . Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460 , через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @ kdif _ ask , на официальных страницах Фонда deposit . kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info @ kdif . kz .


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Банки Экономика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая