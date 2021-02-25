Более 7 млрд тенге выплатил КФГД за первый день вкладчикам AsiaCredit Bank

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» через АО «Евразийский банк», выбранный в качестве банка-агента, началась 24 февраля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу фонда.

По состоянию на 25 февраля 2021 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов через банк-агент выплатил гражданам около 7,06 млрд тенге , что составляет 37% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка.

Напомним, что для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» следует обратиться в любое отделение банка-агента и заполнить заявление на выплату. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении вместо вкладчика другого человека (представитель по доверенности, наследник, иной правообладатель), в банк-агент предоставляются: доверенность, свидетельство о праве на наследство или иные правоустанавливающие документы.

Перед посещением отделения банка-агента КФГД рекомендует воспользоваться онлайн-сервисами на сайте АО «Евразийский банк» (https://eubank.kz/acb/): проверить сумму выплат, загруженность и режим работы отделения.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www . kdif . kz . Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460 , через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @ kdif _ ask , на официальных страницах Фонда deposit . kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info @ kdif . kz .



