Более 7 млрд тенге направили на сельское здравоохранение в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 7 месяцев этого года Фонд медстрахования направил на финансирование лечебно-диагностических мероприятий медицинским организациям Карагандинской области 83,1 млрд тенге, из них на сельское здравоохранение – 7,2 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти средства пошли на оплату лечения, которое пациенты с различными диагнозами получили в сельских больницах как в условиях круглосуточного/дневного стационаров, так и на амбулаторном уровне.

На финансирование специализированного лечения, в том числе хирургического, а также консультативно-диагностических услуг, не входящих в пакет ГОБМП, направлено 2,3 млрд тенге.

Кроме того, 276 млн тенге из Фонда медстрахования пошли на оплату работы передвижных медицинских комплексов. С их помощью в отдалённых населённых пунктах за 7 месяцев этого года провели больше 131 тысячи осмотров, обследований и анализов.

«С внедрением системы ОСМС ряд медорганизаций области оснастили передвижными медицинскими пунктами. Это позволило сделать доступнее медицинскую помощь для сельского населения. Людям не нужно ехать в города или районные центры, тратить время на то, чтобы пройти обследование, профосмотр. Также это положительно сказывается на ранней выявляемости болезней», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.



