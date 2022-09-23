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    Более 7 млрд тенге направили на сельское здравоохранение в Карагандинской области

    23 Сентября 2022, 05:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 7 месяцев этого года Фонд медстрахования направил на финансирование лечебно-диагностических мероприятий медицинским организациям Карагандинской области 83,1 млрд тенге, из них на сельское здравоохранение – 7,2 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эти средства пошли на оплату лечения, которое пациенты с различными диагнозами получили в сельских больницах как в условиях круглосуточного/дневного стационаров, так и на амбулаторном уровне.

    На финансирование специализированного лечения, в том числе хирургического, а также консультативно-диагностических услуг, не входящих в пакет ГОБМП, направлено 2,3 млрд тенге.

    Кроме того, 276 млн тенге из Фонда медстрахования пошли на оплату работы передвижных медицинских комплексов. С их помощью в отдалённых населённых пунктах за 7 месяцев этого года провели больше 131 тысячи осмотров, обследований и анализов.

    «С внедрением системы ОСМС ряд медорганизаций области оснастили передвижными медицинскими пунктами. Это позволило сделать доступнее медицинскую помощь для сельского населения. Людям не нужно ехать в города или районные центры, тратить время на то, чтобы пройти обследование, профосмотр. Также это положительно сказывается на ранней выявляемости болезней», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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