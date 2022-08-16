Более 7 млн квадратных метров жилья введено в первом полугодии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем введенного жилья в первом полугодии 2022 года меньше показателя аналогичного периода в прошлом году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 8,6%. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматинской и Акмолинской областях, в Улытауской области, а также в Шымкенте», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Уменьшение объемов строительных работ, по его словам, наблюдалось в Мангистауской области, а также в Абайской и Жетысуской областях.

«В январе-июле т.г. введено 7,7 млн кв. м жилья, что на 0,8% меньше аналогичного периода 2021 года. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в Шымкенте», - отметил министр.

«Снижение отмечено в Улытауской, Жетысуской, Мангистауской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан», - добавил А. Куантыров.