Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 7 млн иностранцев въехали в Казахстан в 2022 году

    13 Декабря 2022, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов озвучил миграционную статистику 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в Республику Казахстан въехали 7 млн 934 тысячи 138 иностранцев с учетом неоднократных пересечений границ, а выехали 7 млн 751 тысяча 494. Целями приезда вышеуказанных иностранцев являются частная и международная перевозки, работа, транзит, служебная, туризм и так далее», - сказал Ильяс Испанов на брифинге в СЦК.

    Вместе с тем, по его словам, с начала года в Республику Казахстан въехали 7 080 923 граждан РК с учетом неоднократных пересечений границ, а выехали 6 965 067.

    «Реализация миграционной политики – результат сложного межведомственного взаимодействия, который требует координации на должном уровне. На практике вопросы реализации миграционной политики осуществляются четырьмя государственными органами и местными исполнительными органами, где не было охвата всего процесса миграции и должного алгоритма взаимодействия реализации государственной политики», - добавил И. Испанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Туризм Минтруда РК Общество мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города
    500 лучших специалистов привлекут в Казахстан
    Около 300 тысяч россиян находится в Казахстане – Минтруда
    В Казахстане построят 8 новых и реконструируют 16 аварийных водохранилищ
    Популярное
    1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
    2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
    4 ОПМ «Автобус»: 29 руководителей автобусных парков в Таразе привлекли к ответственности
    5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская
    Новости партнеров