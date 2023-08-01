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    Более 7,5 млн человек занимается физкультурой и спортом в Казахстане

    1 Августа 2023, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по развитию физической культуры в Казахстане рассказал министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время министерством совместно с местными исполнительными органами проводится определенная работа по развитию физической культуры. Ежегодно в республике проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, в том числе в сельской местности - 500 тысяч человек. Особенно в последние годы набирает популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, фестивали, семейные соревнования, массовые катания», - сказал Асхат Оралов на заседании Правительства.

    Как отметил министр, одним из важных инструментов расширения круга занимающихся физической культурой и спортом является сдача Президентских тестов (далее – тесты). С 2020 года в сдаче тестов по стране приняли участие 7,6 млн человек (в 2020 году – 1,2 млн человек, в 2021 году – 2,6 млн человек, в 2022 году – 3,8 млн человек).

    «В результате на сегодняшний день численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 38,5% от численности населения (более 7,5 млн человек). Большое внимание уделяется регулярным занятиям детьми спортом, физической культурой. По республике функционируют более 800 детско-юношеских клубов», - добавил Асхат Оралов.

    Напомним, в этом году в рамках государственного спортивного заказа спортивными кружками охвачено более 190 тысяч детей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Спорт Минкультуры Общество
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