Более 7,4 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе skills.enbek.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента запуска в июле прошлого года на платформе профессионального обучения в онлайн режиме skills.enbek.kz прошли обучение более 7,4 тыс. граждан, из которых 5,4 тыс. безработных получили сертификаты о прохождении курсов. На платформе зарегистрировались 13,4 тыс. казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

При этом из 5,4 тыс. безработных граждан 2,3 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской и Актюбинской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе более 100 курсов по различным направлениям, из них 58 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными в 2021 году стали курсы «Управление персоналом», «Сүтті ірі қара өсіру», «Кассир», «Выращивание клубники от А до Я» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

«За январь текущего года мы получили ещё 649 зарегистрированных пользователей и 110 обучающихся, получивших сертификаты. Кроме того, в рамках государственной поддержки безработного населения за этот год мы планируем охватить профессиональным обучением в онлайн режиме 20 тыс. человек», – рассказывает президент АО «ЦРТР» Даулет Аргандыков.

Платформа skills.enbek.kz направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирования карьерного развития и продвижения концепции «обучение в течение всей жизни».

«Платформа создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг. Обучится на нем может любой желающий и по результатам обучения получить сертификат об освоении навыка», – рассказывает управляющий директор АО «ЦРТР» Александра Молчановская.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке skills.enbek.kz или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда enbek.kz.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп обучения, язык обучения и комфортный принцип подачи материала. В процессе обучения обучающийся может отслеживать свой прогресс учебных достижений.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда enbek.kz. При поиске вакансий потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz.

Разработчики онлайн курсов могут зарегистрироваться на Платформе в качестве авторов. Для авторов и разработчиков размещение онлайн курсов на Платформе осуществляется бесплатно. Инструменты для создания курсов очень просты в использовании.

Рекомендуемая длительность онлайн курсов от 6 до 144 часов. Курсы должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Также курсы могут быть размещены на государственном и русском языках. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

По всем вопросам регистрации и работы на платформе skills.enbek.kz просим связаться с ответственными сотрудниками АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878).