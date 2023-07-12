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    Более 7,4 млн квадратов жилья ввели в Казахстане в текущем году

    12 Июля 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За январь-июнь текущего года введено более 7,4 млн квадратных метров м жилья. Об этом сообщил министр Национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За январь-июнь текущего года введено более 7,4 млн квадратных метров жилья, что на 11,8% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Алматы, Шымкент, а также в областях Ұлытау и Абай», - сообщил Алибек Куантыров.

    Министр добавил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,2%.

    «Положительный рост производства в отрасли зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост показали Восточно-Казахстанская, Мангистауская, Акмолинская и Павлодарская области. По всем 7 экономическим показателям положительный рост отмечается в 6 регионах – в области Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в городах Алматы и Шымкент», - добавил Алибек Куантыров.

    Ранее министр сообщил, что по итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%. Также, по предварительным итогам, в январе-мае 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 8%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство Жилье Миннацэкономики
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