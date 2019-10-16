Более 7,3 млрд тенге поступило в Фонд обязательного медстрахования в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года на территории Акмолинской области начнет действовать новая модель предоставления населению гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики области.

О готовности региона к внедрению ОСМС рассказали на брифинге в РСК директор областного филиала НАО «ФСМС» Нурлан Ахильбеков, исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Болат Абишев, руководитель облуправления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова и руководитель Управления непроизводственных платежей ДГД Акмолинской области Назгуль Аюпова.

«Государство ежемесячно будет делать взносы в ОСМС за 11 миллионов человек, планируемый охват системой ОСМС составит около 95% населения. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей по Акмолинской областиза ОСМС с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2019 года составляет 7 397,8 млн тенге. Из них отчисления работодателей составили 7 053,6 млн тенге (95,3%), и взносы ИП - 344,2 млн тенге (4,7%)», - сообщил директор Акмолинского филиала НАО «ФСМС» Нурлан Ахильбеков.

О готовности медицинских организаций к внедрению ОСМС проинформировал и. о. руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Болат Абишев.

«В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в Акмолинской области внедрена комплексная медицинская информационная система (КМИС), разработчиком которой является ТОО «ЦИТ Даму». Все 35 медицинских организации разных уровней, вплоть до районного, используют медицинские информационные системы. 384 из 530 медорганизаций, находящиеся ниже районного уровня, также используют эти системы. На данный момент на 98% от общего количества прикрепленного населения (759 225 человек) заполнены региональные паспорта здоровья, 158 862 человека установили мобильное приложении «Damumed», что составляет 37% от интернет-активного населения», - сказал Б. Абишев.

По его словам, ТОО «ЦИТ Даму» провело работу по интеграции КМИС с информационной системой «Saqtandyry», ключевой задачей которой является определение статуса потребителя медицинских услуг в системе ОСМС. В начале года Министерством здравоохранения РК разработана «Дорожная карта» по цифровизации на 2019 год.

«На сегодня в электронный формат переведено 88% форм. Это медицинские справки 083, 086, 094, 095, а также справки о временной нетрудоспособности. Их можно получить в электронном виде в «КМИС». Все они включают QR-код для проверки посредством мобильного приложения «Damumed» подлинности медицинских документов. Оснащенность компьютерной техникой по области составляет 89,1%, потребность по состоянию на октябрь 2019 года составляет 954 единиц. С поставщиком, ТОО «АТЕКО», заключен договор по поставке 996 персональных компьютеров. Их планируется поставить до конца октября 2019 года», - добавил спикер.

Получение ОСМС также затрагивает вопросы актуализации статуса всех жителей Акмолинской области.

«На 11 октября 2019 года, число неактуализированных лиц в области составило 28 тыс. человек. Высокая доля неактуализированных граждан приходится на такие категории, как «лица, отказавшиеся от формализации», «ЛПХ», «работники по найму», «выехавшие» и «наемные работники». Из 4 278 безработных и непродуктивно самозанятых 3 915 граждан получили меры содействия занятости», - отметила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова.