Более 699 тысяч казахстанцев получили АСП с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 ноября 2022 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 699,1 тысячи человек из 135,8 тысячи семей. В этом году на эти цели из бюджета выделено 64,5 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

На 1 ноября 2022 года 191,4 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

В связи с действием режима ЧП в январе гражданам, получавшим АСП в 4-м квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на 1 квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал Электронного правительства.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала Электронного правительства (egov.kz).



