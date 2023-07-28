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    Более 69 тысяч займов по программе «7-20-25» выдали казахстанцам

    28 Июля 2023, 22:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 27 июля гражданам выдано 69 143 займа на сумму 932,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    По данным финрегулятора, казахстанцам выдано 69 143 займа на сумму 932,3 млрд тенге.

    Ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщал, что на жилищную программу «7-20-25» будет выделяться 100 млрд тенге в год, 25 млрд тенге в квартал.

    Программа «7-20-25» реализуется с июля 2018 года. Когда ее вводили, базовая ставка была 9,25%. Тогда установили ставку 7%. Первоначальный объем был 1 трлн тенге. Программа должна была завершиться в 2023 году, потому что 1 трлн тенге был бы освоен, но по поручению Главы государства программу продолжили.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Жилье Экономика Финансы
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