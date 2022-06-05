Более 68% избирателей проголосовали на референдуме в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан активно голосовали жители жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, в Жамбылской области на 18:00 проголосовали 468 504 избирателей, это 68,1 % от общего числа голосующих.

На данный момент завершили работу 492 избирательных участка на территории десяти районов Жамбылской области, члены территориальных комиссий приступили к подсчету голосов.

«В 7:00 часов по Жамбылской области открылись 492 избирательных участка, - сообщила заместитель председателя областной избирательной комиссии Сара Мадиева. – Всего в списках голосующих по региону 688 001 человек. На 16:00 уже проголосовали 67,3%, это 463 410 человек, и это больше половины от числа избирателей. В целом, голосование по области шло активно».

По информации спикера, в Жамбылской области имеется и 21 закрытый избирательный участок.

«Это те избирательные участки, которые находятся в санаториях, в больницах, в войсковых частях. Там закончилось голосование в 16:00, сейчас также идет подсчет голосов», - сообщила Сара Мадиева.

По информации областной избирательной комиссии, на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан в областном центре работают 125 избирательных участков, зарегистрирован 249 101 избиратель.

Численность населения Жамбылской области, по данным на начало 2022 года, составляет 1,2 млн человек, в том числе городского – более 450 тыс. человек.