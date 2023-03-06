Более 670 иностранцам закрыли въезд в Казахстан на 5 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершилась операция «Мигрант». По итогам 8 дней были выявлены тысячи нарушений миграционного законодательства иностранцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе операции полицейские проверяли строительные объекты, рынки, организации и работодателей, использующих наемный труд иностранцев.

«За 8 дней операции выявлено более 9 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из них 5 тысяч нарушений иностранцами сроков пребывания в стране. За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 3 631 физическое и юридическое лицо. Вынесено 674 решения судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на 5 лет», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

По ее словам, задержано 22 иностранца, находящихся в розыске за совершение преступлений в стране своего гражданства.

Также при проведении рейда в Жамбылской области совместными действиями с пограничной службой и Комитетом национальной безопасности задержаны 9 граждан Пакистана, нелегально проникнувшие в Казахстан. В Алматы был задержан гражданин Кыргызстана, незаконно пересекший государственную границу вне пункта пропуска в ноябре 2022 года.

«По данным фактам проводится досудебное расследование, а также в отношении лиц, предоставивших жилье нелегалам», - добавила Шугыла Турлыбек.