Более 662 тысяч человек проголосовали на праймериз «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Подавляющая часть проголосовали онлайн – 581 104 человека. 81 583 члена партии воспользовались традиционным способом и пришли на избирательные участки.

«Все бумажные бюллетени доставлены в Центральный организационный комитет и верифицированы. Буквально утром мы получили бюллетени и протоколы итогов голосования из отдаленных районов Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей. Теперь вся информация, где четко виден рейтинг каждого участника внутрипартийного отбора, полностью загружена в информационную систему «Праймериз» и доступна для широкой общественности на сайтах nurotan.kz и primaries.kz», - сообщил секретарь партии Арман Кырыкбаев.

По его словам, во внутрипартийных праймериз приняли участие порядка 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года.

«На старте кампании, Елбасы, Председатель партии Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил задачу выбрать из рядов «Nur Otan» на основе конкурентной борьбы новых лидеров с высокой общественной поддержкой, сформировав народные партийные списки. Партией успешно выполнен колоссальный объем работы для четкой реализации данных установок. Для участвовавших во внутрипартийном отборе кандидатов праймериз стали новым «социальным лифтом», испытанием на прочность, возможностью проявить свои политические навыки, отстаивать свои позиции», - отметил он.

В рамках агитационного периода участниками проведено свыше 60 тысяч встреч и дебатов с охватом 1,4 миллиона человек. Собрано 20 тысяч наказов и предложений граждан в проекты 216 предвыборных программ партии, разработанных по каждому региону, городу и району.

«На партийных праймериз было все, что присуще жанру электоральной кампании, – конкурентная борьба, жаркие дебаты, попытки фальсификаций, снятие с гонки кандидатов, эмоции участников и радость победы. Комитет партийного контроля на протяжении всей кампании осуществлял жесткую фиксацию нарушений, подробно разбирая каждый факт. Было рассмотрено более 30 жалоб и обращений. Применены меры партийного взыскания к 20 членам партии, допустившим нарушения правил проведения праймериз, 7 кандидатов были сняты с регистрации за факты фальсификации или манипуляции голосами, 27 – за несоблюдение правил проведения праймериз», - рассказал Арман Кырыкбаев.

В целом, как подчеркнул секретарь «Nur Otan», правящая партия на практике продемонстрировала свое безусловное лидерство на политическом пространстве страны и обновилась, сцементировав ряды однопартийцев и сторонников.

«Праймериз стали инновационным ответом на современные общественно-политические вызовы. Благодаря политической воле Елбасы, усилиями всех партийцев заложена основа для развития новой демократической политической культуры всей страны. Уверены, что партийные праймериз, включая жаркие публичные дебаты, острую конкуренцию новых идей и программ, станут традицией в преддверии последующих выборов. Таким образом, идеи, заложенные в программе системной партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем - 7 импульсов партии Nur Otan», реально претворяются в жизнь с учетом запросов общественности на обновление и перемены. От всей души поздравляем всех кандидатов, принявших участие в этом знаменательном историческом событии! Победили все нуротановцы, победила вся страна!», - заключил он.