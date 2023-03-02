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    Более 66 млн доз препаратов выделено на весеннюю вакцинацию сельхозживотных в Казахстане

    2 Марта 2023, 22:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 172 млн доз вакцин против 23 видов болезней сельхозживотных и птиц будет обеспечено в этом году для сохранения ветеринарно-санитарной безопасности Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Ежегодно Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК обеспечивает службу сертифицированными ветеринарными препаратами для проведения иммунопрофилактических мероприятий.

    По данным Комитета, в 2022 году был сформирован республиканский запас препаратов, объемы которых позволяют провести текущую весеннюю вакцинацию в стойловый период, когда животные, принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также личным подсобным хозяйствам находятся в пределах границ сельских населенных пунктов или на фермах.

    «На сегодняшний день в наличии у местных исполнительных органов имеется более 66 млн доз ветеринарных препаратов, 20,7 млн ушных бирок и 10 млн шприц пробирок. Также обеспечены всеми необходимыми диагностикумами ветеринарные лаборатории страны. В настоящее время все ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся своевременно согласно установленному плану мероприятий», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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