Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 650 грантов на реализацию бизнес-идей выделяют в СКО

    4 Октября 2022, 21:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реализацию новых бизнес-идей молодежи и социально уязвимых групп населения в этом году выделили 653 гранта на 826,8 млн тенге. Об этом на заседании акимата сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Рината Ельжасова, уже выдали 385 грантов на 425,3 млн тенге. Из них 209 получили молодые североказахстанцы. Средний размер гранта составил 1,1 млн тенге.

    Больше всего грантов выдали на развитие сельского хозяйства, оказание услуг и производство продукции. В том числе на приобретение животных, растениеводство, птицеводство, изготовление окон, открытие СТО, строительные и ремонтные работы.

    «Проводимый ежегодно анализ выданных грантов показывает определенные риски при их использовании. С 2018 по 2022 год выдан 2 901 грант на сумму 9,9 млрд тенге. Из них подлежали возврату 0,4%, или около 36 млн тенге. Фактически обеспечен возврат в судебном порядке 9,2 млн. Сейчас решение о выдачи грантов принимают комиссии на местах. При этом необходимо учитывать конкурентоспособность, финансовую жизнеспособность, эффективность и экономическую целесообразность при реализации бизнес-проекта», - сказал Ринат Ельжасов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Занятость Регионы Казахстана Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам