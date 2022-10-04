Более 650 грантов на реализацию бизнес-идей выделяют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реализацию новых бизнес-идей молодежи и социально уязвимых групп населения в этом году выделили 653 гранта на 826,8 млн тенге. Об этом на заседании акимата сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Рината Ельжасова, уже выдали 385 грантов на 425,3 млн тенге. Из них 209 получили молодые североказахстанцы. Средний размер гранта составил 1,1 млн тенге.

Больше всего грантов выдали на развитие сельского хозяйства, оказание услуг и производство продукции. В том числе на приобретение животных, растениеводство, птицеводство, изготовление окон, открытие СТО, строительные и ремонтные работы.

«Проводимый ежегодно анализ выданных грантов показывает определенные риски при их использовании. С 2018 по 2022 год выдан 2 901 грант на сумму 9,9 млрд тенге. Из них подлежали возврату 0,4%, или около 36 млн тенге. Фактически обеспечен возврат в судебном порядке 9,2 млн. Сейчас решение о выдачи грантов принимают комиссии на местах. При этом необходимо учитывать конкурентоспособность, финансовую жизнеспособность, эффективность и экономическую целесообразность при реализации бизнес-проекта», - сказал Ринат Ельжасов.