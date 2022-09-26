Более 65 тысяч алматинцев еще не уплатили налог на имущество – что им грозит

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов Алматы Куаныш Туменбаев на брифинге сообщил, что более 65 тыс. горожан еще не исполнили обязательства по уплате налога на имущество физических лиц, сумма неуплаченного налога составляет 945 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что в Казахстане 1 октября истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за прошлый год. По его словам, плательщиками налога на имущество физических лиц являются лица, имеющие на праве собственности жилые дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.

«В этом году начисления произведены по 505 тыс. лицам, имеющим на праве собственности 616 ты. 365 объектов налогообложения на сумму 3,9 млрд тенге, по сравнению с прошлым годом начисленная сумма налога на 300 млн тенге больше (в 2021 году начисления произведены по 584 тыс. 194 объектам на сумму 3,6 млрд тенге). По состоянию на 23 сентября из 505 тыс. лиц обязательства по уплате налога на имущество за 2021 год исполнили 440 тыс. лиц на общую сумму 2,9 млрд тенге. При этом более 65 тыс. лиц с суммой налога 945 млн тенге еще не исполнили обязательства по уплате налога на имущество физических лиц», - сказал Куаныш Туменбаев на брифинге РСК.

Он также сообщил, какие меры принимаются к должникам.

«Во-первых, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25- кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК. Во-вторых, должники не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее. В-третьих, в целях принудительного взыскания материалы по должникам, где суммы задолженности свыше 1 МРП, направляются судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Необходимо отметить, что судебными исполнителями одновременно удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 % от суммы долга.

В-четвертых, направляются письма по месту работы должников, а также совместно с участковыми МПС г. Алматы и Региональной палатой частных судебных исполнителей Алматы проводятся рейдовые мероприятия по адресам проживания должников. При возникновении вопросов налогоплательщики могут обращаться в единый контакт центр по номеру 1414», - сообщил спикер.

Он добавил, что проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat - Электронные сервисы - Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - Ввести ИИН.

По данным департамента госдоходов, по состоянию на 20 сентября по городу 20 тыс. 311 лиц имеют задолженность по налогу на имущество на общую сумму 254 млн тенге.