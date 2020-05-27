Более 64 тысяч рабочих мест создано в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация 4 786 проектов, на которых создано 64,8 тыс. рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.

В рамках ДКЗ местными исполнительными органами отобраны для реализации 6 506 проектов.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ будет проходить по четырем основным направлениям: капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2 703 проекта); капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1 039 проектов); капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1 799 проектов); благоустройство населенных пунктов (965 проектов).

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников будут наняты через центры занятости населения, приоритет будет отдаваться безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

По состоянию на 26 мая в ряде регионов начата работа по 4 786 проектам, создано 64,8 тысячи рабочих мест, в том числе через центры занятости населения 26,5 тысяч.

Всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тысяч рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тысяч постоянных рабочих мест.

Как сообщалось ранее, реализация ДКЗ даст значительный положительный эффект.

К примеру, строительство 80 новых объектов образования позволит решить проблемы аварийных и трехсменных школ, увеличить доступность организаций образования в сельской местности, а также трудоустроить на постоянную работу около 7 тысяч педагогов. Строительство 24 объектов здравоохранения увеличит доступность к первичной медико-санитарной помощи, а также позволит трудоустроить около тысячи тысячи медработников. Строительство 36 объектов культуры и спорта положительно скажется на развитии массового спорта, позволит решить проблемы досуга для молодежи и обеспечить постоянной работой 1,6 тысячи человек.

Строительство 12 новых и модернизация существующих водохозяйственных объектов увеличит доступность питьевой воды для населения, позволит расширить площади орошаемых земель, вовлечь в оборот неиспользуемые земли, обеспечить занятость в смежных отраслях 77 тысяч человек. Строительство 247 новых и модернизация существующих объектов ЖКХ создаст условия для жилищного строительства, обеспечит доступность коммунальных услуг для сельского населения, снизит износ коммунальных сетей. Благоустройство населенных пунктов не только улучшит их внешний облик, но и создаст условия для безопасного и комфортного досуга и отдыха граждан.