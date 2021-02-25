Более 635 млрд тенге направлено в 2020 году на соцподдержку материнства и детства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках социальной поддержки семей с детьми с января по декабрь 2020 года из республиканского бюджета, а также из Государственного фонда социального страхования оказана государственная поддержка на общую сумму 635,3 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Так, единовременное пособие на рождение ребенка получили 430,7 тысячи человек на общую сумму 52,3 млрд тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года в 2020 году получили в среднем 120,9 тысячи казахстанцев на сумму 31,7 млрд тенге.

Ежемесячным пособием многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени в среднем было охвачено 232,3 тысячи женщин на общую сумму 49,1 млрд тенге.

Пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, в 2020 году получили 428 290 тысяч семей на общую сумму 236,2 млрд тенге.

В 2020 году ежемесячное пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, получили 89,5 тысячи человек на сумму 49,6 млрд тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет получили 14,5 тысячи казахстанцев, им выплачено 8 млрд тенге.

Чтобы будущая мама полноценно могла подготовиться к родам с 2008 года за счет средств ГФСС работающим женщинам, являющимся участниками системы обязательного социального страхования, осуществляется единовременная выплата по беременности и родам. В 2020 году ее получили 203,1 тысячи человек на общую сумму 96,4 млрд тенге.

После рождения ребенка из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года. По итогам 2020 года их получили 501,6 тысячи человек на общую сумму 106,4 млрд тенге.

Кроме того, с 2014 года было введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года, способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению адекватного уровня пенсионного обеспечения.

В 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до одного года из ГФСС было перечислено 5,7 млрд тенге.



