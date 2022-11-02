Более 630 млрд тенге возвращено государству - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссией по возврату активов возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге. Об этом сообщил в Twitter генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает МИА «Казинформ».

По актам прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнен на 57 млрд тенге, в собственность государства вернули 140 тысяч га земли на 5 млрд тенге.

Напомним, Указом Президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.









Фото: twitter.com/Asylov_GenPr



