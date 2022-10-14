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    Более 63 млн тенге вернут за отопление жителям СКО

    14 Октября 2022, 13:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по регулированию естественных монополий сообщили, что монополисты вернут потребителям, не имеющим приборов учета тепла, 63,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, расчеты проводились на основе итогового анализа информаций, представленных субъектами естественных монополий по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха.

    Из 11 субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по снабжению тепловой энергией, наибольшую сумму предстоит возвращать ТОО «Севказэнергосбыт» - свыше 30 млн тенге.

    «Возврат средств отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса в новом отопительном периоде либо за календарный год. Отметим, что по мере перехода всех потребителей на применение общедомовых приборов учета тепла оплата будет производиться только за фактически потребленный объем тепловой энергии. Таким образом, в перерасчетах с учетом фактической температуры наружного воздуха не будет необходимости», - добавили в департаменте.

    В случае несогласия монополисты вправе обжаловать принятое департаментом решение в вышестоящем органе либо в судебном порядке.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Отопительный сезон
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