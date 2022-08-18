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    Более 622 тыс. казахстанцев получили адресную социальную помощь

    18 Августа 2022 12:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа адресная социальная помощь (АСП) назначена 622,6 тыс. человек из 121,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 83,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

    На 1 августа 2022 года 169,5 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

    Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в 4 квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на 1 квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал электронного правительства.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).
    #Социальная поддержка #Минтруда РК #Соцвыплаты
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