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    Более 62 тысяч сирот ждут жилье в Казахстане

    21 Мая 2023, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, наряду с многодетными семьями и ветеранами Великой Отечественной войны, имеют первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

    Также согласно Закону детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

    «За последние десять лет 8458 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье, в 2022 году получили жилье 673 ребенка-сироты и оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 мая 2023 года в очереди на получение жилья состоят 62 501 ребенок-сирота и оставшихся без попечения родителей», - привел статистику Премьер-Министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Социальная поддержка Жилье Алихан Смаилов
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