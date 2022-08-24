Более 62 тонн дыни контрабандой пытались ввезти из Узбекистана в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту «Капланбек» департамента государственных доходов по Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз дыни. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

Комитет государственных доходов Минфина РК при проведении таможенного контроля успешно применяет инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), которые позволяют проводить осмотр товаров в транспортных средствах и при наличии расхождения со сведениями о товарах, заявленными в таможенных декларациях, проводить точечный таможенный досмотр.

По информации Комитета, 23 августа 2022 года на таможенном посту «Капланбек» при анализе снимков ИДК работники Ситуационного центра КГД выявили несоответствие в заявленных документах, где вместо заявленного товара «арбуз» на снимке ИДК просматривался по силуэту овальной формы товар. Согласно «Порядку применения должностными лицами органов государственных доходов досмотровой интроскопической техники», утвержденного Приказом Комитета №722 от 12 ноября 2021 года, сведения по подозрениям на нарушение таможенного законодательства Ситуационным центром КГД направлены на таможенный досмотр.

«При проведении таможенного досмотра (видеосопровождение Ситуационного центра) сотрудники таможенного поста «Капланбек» выявили 62 тонны незадекларированного товара «дыни». Участником внешнеэкономической деятельности в документах был заявлен товар «дыни» - 12 тонн и 66 тонны товара «арбуз», - сообщили в КГД.

С целью уклонения от уплаты таможенных платежей импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар, пояснили в ведомстве.

По выявленному нарушению участник внешнеэкономической деятельности будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

В свою очередь, Комитет государственных доходов Минфина РК призывает бизнес-сообщество к неукоснительному соблюдению действующего таможенного законодательства.

Фото : gov.kz



