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    Более 6000 молодых людей трудоустроено в Акмолинской области

    1 Декабря 2019, 16:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для 146 тысяч молодых людей в Акмолинской области текущий год запомнится реализацией многих интересных проектов, воплощением идей и запуском новых перспективных направлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    По словам руководителя управления Алтынай Амреновой, в регионе по объявленной Первым Президентом РК - Елбасы Года молодежи принята программа «Ақмола жастары», в рамках которой запланировано строительство двух жилых домов для молодежи на 160 квартир. Кроме того, по программе «7-20-25» банками одобрено 87 кредитных заявок молодых семей.

    «С начала года трудоустроено 6061 молодых людей. Так же хорошим подспорьем является Программа «Енбек», по которой 140 человек направлены на социальные рабочие места и 722 - на молодежную практику», - отметила Алтынай Амренова.

    Одним из интересных направлений уходящего года стал проект - «Жас Кәсіпкер», обучение по которому прошли 1585 молодых людей с дальнейшим предоставлением грантов и стипендии. По программе «Енбек» на краткосрочных курсах техническим специальностям обучаются 4635 молодых людей. Из них 34 человека получили кредиты.

    Также в регионе реализуются проекты «Бастау Бизнес», «С дипломом – в село!», которые предоставили возможности молодежи успешно реализовать себя на профессиональном поприще и бизнесе. Данными программами охвачено 1029 человек.

    В высших и средних учебных заведениях обучаются 150 студентов по образовательным грантам и 238 получают именные стипендии акима Акмолинской области.

    В текущем году впервые стартовал проект развития молодежного корпуса «Zhasproject», предусматривающий предоставление грантов в размере 1 млн тг. Цель проекта – вовлечение уязвимых групп молодежи в жизнь сообщества, а также развитие жизненно важных навыков через программу обучения общественно полезной деятельности.

    Благодаря уникальному проекту «Zhas project» реализуются проекты по производству мясной и молочной продукции, открыты хлебопекарни и кондитерские, так же образовательные, досуговые спортивные центры, творческие кружки и фитнес клубы и другие.

    К слову, для участия в грантовом конкурсе от области было подано 423 заявки. По итогам трехэтапного отбора 121 проект получил грантовое финансирование на общую сумму 116 млн тг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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