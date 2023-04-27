Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 600 жителей СКО подали заявления на банкротство

    27 Апреля 2023, 20:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 630 человек подали заявления на банкротство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления по работе с задолженностью департамента государственных доходов Гульнара Кадырбекова на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила, что из 630 поданных заявлений приняли 91. На рассмотрении находятся 112 и 427 получили отказ.

    По области больше всего заявлений подали жители Петропавловска – 349, Кызылжарского - 63, Айыртауского – 52 и района им. Г.Мусрепова - 24.

    Г. Кадырбекова пояснила, что после подачи заявления в течение 15 дней проводится проверка. Отказать могут по нескольким причинам. В частности, если имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев, имущество у должника или его супруги, отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или микрофинансовой организацией. Причиной для отказа может стать наличие регистрации индивидуального предпринимательства или получение адресной социальной помощи в период менее шести месяцев.

    Повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы смогут оформить заключение о необходимости санаторно-курортного лечения
    Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    Около 800 новых рабочих мест создадут в Абайской области в этом году
    Почему казахстанцам отказывают в банкротстве
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров