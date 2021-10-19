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    Более 600 уголовных дел за пять лет завели по созданию финансовых пирамид

    19 Октября 2021, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов озвучил статистику уголовных дел, заведенных в отношении создателей и руководителей финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правоохранительными органами проводится работа по выявлению и пресечению таких фактов. За последние 5 лет в Едином реестре досудебных расследований по статье 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) Уголовного кодекса (далее – УК) зарегистрировано 618 материалов (2016 г. - 237, 2017 г. - 74, 2018 г. - 103, 2019 г. - 24, 2020 г. - 180). В 2020 году в сравнении с 2019 годом количество зарегистрированных преступлений по этой категории возросло в 7 раз (с 24 до 180), что свидетельствует об активизации работы по пресечению деятельности финансовых пирамид», - написал Гизат Нурдаулетов в ответ на депутатский запрос.

    По его словам, за 9 месяцев текущего года в производстве органов уголовного преследования находилось 380 уголовных дел по финансовым пирамидам, из них окончено производством 214 (в суд направлено - 212, по нереабилитирующим основаниям прекращено - 2), остальные в производстве (АО «L-Capital», ТОО «QI Trade Kazahstan» и др.).

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК Финансовая пирамида
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