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    Более 600 тюльпанов раздадут волонтеры женщинам, работающим на рынках столицы

    6 Марта 2021, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии международного женского дня в рамках проекта «Марафон добрых дел», стартовавшего под девизом «30 добрых дел» в честь 30-летия Независимости, волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» подарят цветы женщинам, работающим на рынках столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Акция «Анаға тағзым» в честь международного женского дня проводится центром «Астана жастары» уже в третий раз при содействии спонсоров. Более 600 тюльпанов вместе с волонтерами будут дарить воспитанники «SOS» Детской деревни.

    Цель мероприятия – социализация детей, тренировка навыков общения и развитие эмоционального интеллекта, научить детей отдавать с детства, а именно, на примере безвозмездной раздачи цветов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Благотворительность Общество
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