Более 600 тюльпанов раздадут волонтеры женщинам, работающим на рынках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии международного женского дня в рамках проекта «Марафон добрых дел», стартовавшего под девизом «30 добрых дел» в честь 30-летия Независимости, волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» подарят цветы женщинам, работающим на рынках столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Акция «Анаға тағзым» в честь международного женского дня проводится центром «Астана жастары» уже в третий раз при содействии спонсоров. Более 600 тюльпанов вместе с волонтерами будут дарить воспитанники «SOS» Детской деревни.

Цель мероприятия – социализация детей, тренировка навыков общения и развитие эмоционального интеллекта, научить детей отдавать с детства, а именно, на примере безвозмездной раздачи цветов.